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Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Spor 06.10.2019, 18:30
Futbol: Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Douglas), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 85 Necip Uysal), Ljajic (Dk. 46 Diaby), N'Koudou, Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 75 Musa Çağıran), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 66 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 57 Juinor Fernandes), Cisse

Goller: Dk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 69 Diaby (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Yılmaz, Dk. 28 Lens, Dk. 39 Ruiz (Beşiktaş), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 65 Ceyhun Gülselam, Dk. 65 Cisse, Dk. 86 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.

63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.

69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

#Aytemiz Alanyaspor #Beşiktaş #futbol
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