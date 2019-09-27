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Futbol: Süper Lig

- Medipol Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0

Spor 27.09.2019, 22:40
Futbol: Süper Lig
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 87 Arda Turan), Guldbrandsen (Dk. 70 Elia), Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 82 Barış Alıcı), Nill De Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Samudio, Scepovic (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 19 ve 73 Aleksic, Dk. 33 Guldbrandsen, Dk. 87 Crivelli, Dk. 90 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 62 Melnjak, Dk. 72 Sasse (Çaykur Rizespor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

57. dakikada Vetrih'in uzak mesafeden yerden şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Aynı dakikada soldan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın altıpasa etkili ortasına iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

62. dakikada Moroziuk'un rakip yarı alanın ortalarından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.

73. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca topun gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top altıpasta Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrak kaldırdığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı belirlenerek gol geçerli sayıldı: 3-0

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e yükseltti. Soldan topla hareketlenen Elia'nın ortasında altıpasta Crivelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

88. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Samudio'nun ceza sahasına girerken vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Medipol Başakşehir skoru 5-0'a taşıdı. İrfan Can Kahveci'nin yaklaşık 30 metreden çok sert vuruşunda, top ağlarla buluştu.

Medipol Başakşehir sahadan 5-0 galip ayrıldı.

#Çaykur Rizespor #futbol #Medipol Başakşehir #süperlig
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