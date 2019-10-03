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Futbol: Süper Lig 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak

Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor 03.10.2019, 09:29 03.10.2019, 10:28
Futbol: Süper Lig 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasındaki mücadele, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

#7. hafta #futbol #program #süperlig #TFF
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