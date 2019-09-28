Futbol: Süper Lig





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Traore, Mert Hakan Yandaş, Yatabare



Gol: Dk. 1 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

1. dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda kazandığı topla Alanyaspor yarı sahasına giren Traore'nin pasında topu kontrol eden Fernando, kalecinin soluna çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşu istediği gibi olmadı ve kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Siopis'in vuruşu sonrası savunmaya çarpıp yavaşlayan topa Efecan Karaca müdahale etmek isterken, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

45. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Bakasetas'ın rakip ceza sahasına ortasında Welinton, topu arka direğe aşırdı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.



