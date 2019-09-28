Son Dakika
Biruni Kimdir? Ne Yapmıştır? Biruni'nin Hayatı ve Eserleri
Halkbank'tan Üreticiyi El Üstünde Tutan Kredi
Pisagor Kimdir? Pisagor Hayatı ve Teoremi Nedir?
Günün özeti - 28-09-2019
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri

Futbol: Süper Lig

- Aytemiz Alanyaspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor 28.09.2019, 18:32
Futbol: Süper Lig


Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt, Traore, Mert Hakan Yandaş, Yatabare

Gol: Dk. 1 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

1. dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda kazandığı topla Alanyaspor yarı sahasına giren Traore'nin pasında topu kontrol eden Fernando, kalecinin soluna çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşu istediği gibi olmadı ve kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Siopis'in vuruşu sonrası savunmaya çarpıp yavaşlayan topa Efecan Karaca müdahale etmek isterken, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

45. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Bakasetas'ın rakip ceza sahasına ortasında Welinton, topu arka direğe aşırdı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.


#alanyaspor #Demir Grup Sivasspor #futbol #süper lig
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 11
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Keçiörengücü 6 10
4. Adana Demirspor 5 9
5. Fatih Karagümrük 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 7 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 7 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 6 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@