Futbol: Süper Lig Antalyaspor: 1 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
- Antalyaspor: 1 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic
Gol: Dk. 38 Chahechouhe (Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 40 Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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