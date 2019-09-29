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Günün özeti - 29-09-2019
60 metrelik uçuruma yuvarlandı

Futbol: Süper Lig Antalyaspor: 3 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

- Antalyaspor: 3 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0

Spor 29.09.2019, 18:35 29.09.2019, 18:40
Futbol: Süper Lig Antalyaspor: 3 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0
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Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 74 Chico), Amilton (Dk. 82 Mukairu), Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk (Dk. 69 Gelson Dala)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Erkan Kaş), Acquah, Chaaleli (Dk. 62 Murat Yıldırım), Guilherme, Donald (Dk. 69 Eren Tozlu), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 38 Chahechouhe, Dk. 61 Ufuk Akyol, Dk. 90 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Sakıb Aytaç, Dk. 90+1 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Ufuk Akyol, Dk. 82 Bülent Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90+4 Charles (Antalyaspor)

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

48. dakikada Amilton'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

59. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

60. dakikada Diego'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Antalyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Leschuk'tan aldığı pas sonrası topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Ufuk Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Charles'ın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Gelson Dala, Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, faul düdüğünü çalarak Mustafa Akbaş'a sarı kart verdi. Ancak hakem Bahattin Şimşek daha sonra VAR'a gitti.

88. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından Gelson Gala'yı son adam olarak değerlendirerek, Mustafa Akbaş'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve BtcTurk Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Antalyaspor, karşılaşmada farkı üçe çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

#antalya #Antalyaspor #BtcTurk Yeni Malatyaspor:
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