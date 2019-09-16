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Futbol: Süper Lig'de görünüm

- Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü

Spor 16.09.2019, 22:18 16.09.2019, 23:09
Futbol: Süper Lig'de görünüm

- Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı
- Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları 

Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2

Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1

                                                                                                  - Puan durumu

                                                                                                            Ligde 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1.  AYTEMİZ ALANYASPOR 11  12 
2.  ÇAYKUR RİZESPOR
3.  FENERBAHÇE
4.  YUKATEL DENİZLİSPOR
5.  GALATASARAY
6.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP -1 
7.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 
8.  TRABZONSPOR
9.  KONYASPOR
10.  DEMİR GRUP SİVASSPOR
11.  ANTALYASPOR -1 
12.  MKE ANKARAGÜCÜ -3 
13.  BEŞİKTAŞ -1 
14.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -3 
15.  İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR -2 
16.  GÖZTEPE -4 
17.  GENÇLERBİRLİĞİ -5 
18.  KASIMPAŞA -5 

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

20 Eylül Cuma:

20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Eylül Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)

16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

#4. hafta #Aytemiz Alanyaspor #fenerbahçe #futbol #süper lig #süperlig
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

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