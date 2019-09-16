Futbol: Süper Lig'de görünüm
- Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü
- Ligde 4. hafta yapılan tek maçla tamamlandı
- Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 4. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Alanyaspor, 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
Ligin 4. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Galatasaray-Kasımpaşa: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-4
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 2-2
Yukatel Denizlispor-Konyaspor: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 3-1
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|4
|4
|0
|0
|11
|4
|7
|12
|2.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|3.
|FENERBAHÇE
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|4.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|4
|2
|1
|1
|4
|1
|3
|7
|5.
|GALATASARAY
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|7.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|4
|2
|0
|2
|10
|5
|5
|6
|8.
|TRABZONSPOR
|4
|1
|3
|0
|6
|5
|1
|6
|9.
|KONYASPOR
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|1
|6
|10.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|4
|1
|2
|1
|6
|4
|2
|5
|11.
|ANTALYASPOR
|4
|1
|2
|1
|5
|6
|-1
|5
|12.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|-3
|5
|13.
|BEŞİKTAŞ
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|14.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|15.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|4
|0
|2
|2
|5
|7
|-2
|2
|16.
|GÖZTEPE
|4
|0
|2
|2
|0
|4
|-4
|2
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1
|18.
|KASIMPAŞA
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:23
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0