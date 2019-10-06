Futbol: Süper Lig'de görünüm: Alanyaspor yenilse de lider!

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

- Puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:





TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR7 4 2 1 13 8 5 14 2. DEMİR GRUP SİVASSPOR7 3 3 1 12 7 5 12 3. TRABZONSPOR7 3 3 1 13 9 4 12 4. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7 3 3 1 10 6 4 12 5. FENERBAHÇE7 3 2 2 11 7 4 11 6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR7 3 2 2 12 9 3 11 7. ANTALYASPOR7 3 2 2 9 9 0 11 8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7 3 2 2 12 13 -1 11 9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR7 3 1 3 16 10 6 10 10. GALATASARAY7 2 4 1 6 6 0 10 11. GÖZTEPE7 2 3 2 6 5 1 9 12. BEŞİKTAŞ7 2 2 3 10 12 -2 8 13. YUKATEL DENİZLİSPOR7 2 2 3 6 8 -2 8 14. ÇAYKUR RİZESPOR7 2 2 3 6 11 -5 8 15. MKE ANKARAGÜCÜ7 2 2 3 6 11 -5 8 16. KASIMPAŞA7 2 1 4 7 11 -4 7 17. GENÇLERBİRLİĞİ7 0 3 4 6 12 -6 3 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7 0 3 4 7 14 -7 3

- 8. hafta programı

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)