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Futbol: Süper Lig'de görünüm: Alanyaspor yenilse de lider!

- Ligin 7. haftası yapılan dört maçla tamamlandı Aytemiz Alanyaspor, 14 puanla liderliğini sürdürdü

Spor 06.10.2019, 23:03 06.10.2019, 23:10
Futbol: Süper Lig'de görünüm: Alanyaspor yenilse de lider!

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftası oynanan dört karşılaşmayla sona erdi.

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

- Puan durumu

Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:


TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR7 4 2 1 13 8 5 14 2. DEMİR GRUP SİVASSPOR7 3 3 1 12 7 5 12 3. TRABZONSPOR7 3 3 1 13 9 4 12 4. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7 3 3 1 10 6 4 12 5. FENERBAHÇE7 3 2 2 11 7 4 11 6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR7 3 2 2 12 9 3 11 7. ANTALYASPOR7 3 2 2 9 9 0 11 8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ7 3 2 2 12 13 -1 11 9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR7 3 1 3 16 10 6 10 10. GALATASARAY7 2 4 1 6 6 0 10 11. GÖZTEPE7 2 3 2 6 5 1 9 12. BEŞİKTAŞ7 2 2 3 10 12 -2 8 13. YUKATEL DENİZLİSPOR7 2 2 3 6 8 -2 8 14. ÇAYKUR RİZESPOR7 2 2 3 6 11 -5 8 15. MKE ANKARAGÜCÜ7 2 2 3 6 11 -5 8 16. KASIMPAŞA7 2 1 4 7 11 -4 7 17. GENÇLERBİRLİĞİ7 0 3 4 6 12 -6 3 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7 0 3 4 7 14 -7 3

- 8. hafta programı

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#7. hafta #futbol #süperlig
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
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1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Atletico Madrid 8 15
3. Granada 8 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

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