Futbol: Süper Lig'de görünüm
İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi.Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. - Haftanın...
İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Haftanın sonuçları
Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3
Konyaspor-Antalyaspor: 2-2
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3
- Puan durumu
Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig
Takımlar OGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ALANYASPOR3 3 0 0 8 3 5 9
2. FENERBAHÇE 3 2 1 0 8 2 6 7
3. YUKATEL DENİZLİSPOR 3 2 1 0 4 0 4 7
4. ÇAYKUR RİZESPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
5. TRABZONSPOR 3 1 2 0 4 3 1 5
6. MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 2 1 1 5
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 1 1 5 3 2 4
9. GALATASARAY 3 1 1 1 4 5 -1 4
10. ANTALYASPOR 3 1 1 1 3 4 -1 4
11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 3 1 1 1 5 7 -2 4
12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 3 1 0 2 6 5 1 3
13. KONYASPOR 3 0 3 0 3 3 0 3
14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 1 0 2 3 6 -3 3
15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1
16. KASIMPAŞA 3 0 1 2 2 6 -4 1
17. GÖZTEPE 3 0 1 2 0 4 -4 1
18. GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 7 -5 0
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0