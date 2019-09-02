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Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi.Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. - Haftanın...

Spor 01.09.2019, 22:01 02.09.2019, 00:54
Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Haftanın en önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3

Konyaspor-Antalyaspor: 2-2

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3

- Puan durumu

Ligde üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


Süper Lig

Takımlar                                                   OGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. ALANYASPOR3                                3 0 0 8 3 5 9

2. FENERBAHÇE                                 3 2 1 0 8 2 6 7

3. YUKATEL DENİZLİSPOR                3 2 1 0 4 0 4 7

4. ÇAYKUR RİZESPOR                       3 2 1 0 4 2 2 7

5. TRABZONSPOR                               3 1 2 0 4 3 1 5

6. MKE ANKARAGÜCÜ                     3 1 2 0 2 1 1 5

7. DEMİR GRUP SİVASSPOR          3 1 1 1 5 3 2 4

8. BEŞİKTAŞ                                     3 1 1 1 4 4 0 4

9. GALATASARAY                           3 1 1 1 4 5 -1 4

10. ANTALYASPOR                         3 1 1 1 3 4 -1 4

11. GAZİŞEHİR GAZİANTEP          3 1 1 1 5 7 -2 4

12. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 3 1 0 2 6 5 1 3

13. KONYASPOR                             3 0 3 0 3 3 0 3

14. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR          3 1 0 2 3 6 -3 3

15. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR   3 0 1 2 3 5 -2 1

16. KASIMPAŞA                           3 0 1 2 2 6 -4 1

17. GÖZTEPE                              3 0 1 2 0 4 -4 1

18. GENÇLERBİRLİĞİ                 3 0 0 3 2 7 -5 0

- Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)

#futbol #görünüm #süper lig
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Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
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2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
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2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
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