Futbol: Süper Lig'de görünüm: Lider yine Alanyaspor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın son maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, puanını 14'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sezonun ilk derbisinde deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, puanını 11 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, haftanın diğer önemli maçında Trabzonspor'a 4-1 yenildi ve 16. sıraya geriledi.

- Haftanın sonuçları

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 5-0

Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 4-1

Gazişehir Gaziantep-Göztepe: 1-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 6. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

Süper Lig



TakımlarOGBMAYAVP1. AYTEMİZ ALANYASPOR6 4 2 0 13 6 7 14 2. FENERBAHÇE6 3 2 1 11 6 5 11 3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP6 3 2 1 11 11 0 11 4. TRABZONSPOR6 2 3 1 11 8 3 9 5. DEMİR GRUP SİVASSPOR6 2 3 1 9 6 3 9 6. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR6 2 3 1 6 5 1 9 7. GALATASARAY6 2 3 1 6 6 0 9 8. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR6 2 2 2 10 8 2 8 9. YUKATEL DENİZLİSPOR6 2 2 2 5 3 2 8 10. ANTALYASPOR6 2 2 2 8 9 -1 8 11. MKE ANKARAGÜCÜ6 2 2 2 5 8 -3 8 12. ÇAYKUR RİZESPOR6 2 2 2 5 9 -4 8 13. BTCTURK YENİ MALATYASPOR6 2 1 3 11 9 2 7 14. KASIMPAŞA6 2 1 3 6 7 -1 7 15. GÖZTEPE6 1 3 2 2 5 -3 6 16. BEŞİKTAŞ6 1 2 3 8 12 -4 5 17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR6 0 3 3 7 10 -3 3 18. GENÇLERBİRLİĞİ6 0 2 4 6 12 -6 2

- 7. hafta programı

Süper Lig'de 7. hafta müsabakaların programı şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)