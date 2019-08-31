Futbol: Süper Lig Göztepe Denizlispor
Süper Lig'de Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada orta alandan Göztepe ceza sahasına doğru gelen topa ceza sahası çizgisi önündeki Göztepeli Titi ve kaleci Beto hamle yaptı. Bu sırada iki oyuncunun arasına giren Rodallega topu sürerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğ, Rodallega'nın kaleci Beto'ya olan müdahalesi nedeniyle golü geçerli saymadı.
34. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında topla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Eren Derdiyok
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru, Murawski, Barrow, Recep Niyaz, Rodallega
Sarı kartlar: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Titi (Göztepe)
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