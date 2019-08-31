Son Dakika
Balık sezonu başladı, Karadenizli balıkçılar denize açıldı
Bakan Kasapoğlu milli boksörleri tebrik etti
Köpeklerin saldırısından kaçan çocuk kolunu kırdı
15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Galatasaray Falcao’yu KAP’a bildirdi
Songül Karlı, Tokat’ta hayranları ile buluştu
“Çok istediğimiz bir maçta puan kaybı hepimizi üzdü”
Osmanlı Devletinin ilk telsiz ve telgraf istasyonu
İlk yarıda 1 gol var
Şenol Güneş yakın takipte

Futbol: Süper Lig Göztepe Denizlispor

Süper Lig'de Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Spor 31.08.2019, 20:43 31.08.2019, 23:28
Futbol: Süper Lig Göztepe Denizlispor

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada orta alandan Göztepe ceza sahasına doğru gelen topa ceza sahası çizgisi önündeki Göztepeli Titi ve kaleci Beto hamle yaptı. Bu sırada iki oyuncunun arasına giren Rodallega topu sürerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğ, Rodallega'nın kaleci Beto'ya olan müdahalesi nedeniyle golü geçerli saymadı.

34. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında topla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Eren Derdiyok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru, Murawski, Barrow, Recep Niyaz, Rodallega

Sarı kartlar: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Titi (Göztepe)

#futbol #göztepe #süperlig #Yukatel Denizlispor
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Antalyaspor 3 4
9. Sivasspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Beşiktaş 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 2 3
10. Bursaspor 2 3
11. Balıkesirspor 2 3
12. Menemen Belediyespor 2 3
13. İstanbulspor 3 2
14. Altay 2 1
15. Boluspor 3 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Tottenham 3 4
11. Burnley 4 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Getafe 3 2
14. Villarreal 2 1
15. Granada 2 1
16. Eibar 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@