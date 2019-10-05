Futbol: Süper Lig Kasımpaşa: 1- İttifak Holding Konyaspor: 4

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka (Dk. 42 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 64 Quaresma), Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 79 Yusuf Erdoğan)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Shengelia (Dk. 73 Hadziahmetovic), Jevtovic, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 88 Daci), Miya

Goller: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Jevtovic (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 63 (Penaltıdan) Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+3 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.23 Jonsson, Dk. 26 Skubic, Dk. 52 Milosevic, Dk. 83 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Hafez, Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 62 Fatih Öztürk, Dk. 65 Kemal Özdeş (Teknik direktör), Dk. 69 Fernandes , Dk. 90 Quaresma (Kasımpaşa)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

49. dakikada ani gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Miya'nın pasıya ceza sahasına giren Shengelia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

58. dakikada Shengelia'nın savunma arkasına attığı topla Ömer Ali Şahiner ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk, topun sağına uzanarak kurtardı.

59. dakikada İttifak Holding Konyaspor, Veysel Sarı'nın ceza sahasında Shengelia'yı düşürmesiyle ikinci kez penaltı kazandı. 61. dakikada Jevtovic'in kullandığı penaltıyı kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Penaltı atılırken kaleci Fatih'in iki ayağının da çizginin önünde olduğu gerekçesiyle, VAR uyarısının ardından penaltı tekrarlandı. Tekrarlanan penaltıyı 63. dakikada kullanan Miya, kendisinin ikinci takımının 4. golüne imza attı: 1-4.

76. dakikada Miya sağa kanatta getirdiği topu kale sahasının önündeki Hadziahmetovic'e verdi. Hadziahmetovic'in vuruşunda topu kaleci Fatih Öztürk kurtardı. Fatih'ten dönen topu tekrar alan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta gönderdi.

Kalan dakikalarda önemli bir gol pozisyonu olmadı ve İttifak Holding Konyaspor sahadan 4-1 galip ayrıldı.