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Futbol: Süper Lig Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2

Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşılaşması, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Spor 31.08.2019, 19:26 31.08.2019, 23:43
Futbol: Süper Lig Konyaspor: 2 - Antalyaspor: 2
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KONYA (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşılaşması, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

60. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Erdon Daci'nin ceza sahası içinde ortasında, topa yükselen Bajic, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda kaleci Boffin, topu güçlükle uzaklaştırdı.

75. dakikada yeşil-beyazlılar öne geçti. Gelişen Konyaspor atağında Bajic'in pasında Ufuk Akyol'a çarpan topu ceza sahasında önünde bulan Miya, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

85. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Fredy'nin ara pasına hareketlenen Paul Mukairu, ceza sahası içinde düzgün vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan (Dk. 46 Ali Çamdalı), Ferhat Öztorun (Dk. 46 Miya), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Daci, Milosevic (Dk. 88 Mücahit Can Akçay), Bajic

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka (Dk. 76 Tarık Çamdal), Ufuk Akyol, Doğukan Sinik (Dk. 78 Paul Mukairu), Serdar Özkan, Charles, Aatif Chahechouhe (Dk. 67 Fredy), Gustavo Blanco

Goller: Dk. 16 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 85 Paul Mukairu (Antalyaspor), Dk. 60 Bajic, Dk. 75 Miya (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Gustavo Blanco, Dk. 90 Boffin (Antalyaspor), Dk. 83 Jevtovic Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Konyaspor)

#futbol #konyaspor #süper lig
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