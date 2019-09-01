Futbol: Süper Lig Konyaspor Antalyaspor İlk Yarı
Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
KONYA (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
14. dakikada, Serdar Özkan'ın ceza sahası içinde Ali Turan'ın müdahalesinde yerde kalması üzerine hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Özkan, kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
19. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Serdar Özkan'ın pasında Gustavo Blanco'nun kale önündeki vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kornere gitti.
27. dakikada orta sahadan topu kapan Milosevic, ara pasında Bajic'i ceza sahasında topla buluşturdu. Bajic, şutunda defanstan dönen ve önüne düşen topu, güçlükle Milosevic'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu.
Hakem Ümit Öztürk, VAR odasından gelen uyarının üzerine, Milosevic'in topu eliyle aldığını belirterek golü geçersiz saydı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Daci, Milosevic, Bajic
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Serdar Özkan, Charles, Aatif Chahechouhe, Gustavo Blanco
Gol: Dk. 16 Serdar Özkan (Penaltıdan) (Antalyaspor),
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