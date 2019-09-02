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Futbol: Süper Lig Malatyaspor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Alanyaspor mücadelesinin ilk yarısını konuk ekip 3-0 önde tamamladı.

Spor 01.09.2019, 20:51 01.09.2019, 23:03
Futbol: Süper Lig Malatyaspor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk yarı)

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor- Alanyaspor mücadelesinin ilk yarısını konuk ekip 3-0 önde tamamladı.

11. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın ceza sahası içerisine çıkardığı topa Nsakala'nın müdahale etmesiyle top kornere gitti.

20. dakikada Alanyaspor golü buldu. Juanfran'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza saha içerisinde iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasının ceza sahası yayı üzerinde yaşadığı karambolde ceza sahası içerisinde topla buluşan Junior Fernandes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

27. dakikada Guilherme'nin ceza sahası üzerinde kullandığı serbest vuruşu kaleci Marafona yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.

44. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Siopis'in ceza sahası dışından gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Cisse topu ağlara gönderdi: 3-0

Karşılaşmanın ilk devresini Alanyaspor 3-0 önde tamamladı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Bakasetas, Cisse

Goller: Dk. 20 Ceyhun Gülselam, Dk. 22 Junior Fernandes, Dk. 44 Cisse (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Sakıb Aytaç, Dk. 41 Özer Özdemir (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

#20192020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu #alanyaspor #BtcTurk Yeni Malatyaspor #futbol #malatya #süper lig
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