Futbol: Süper Lig - Trabzonspor: 4 - Beşiktaş: 1

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

61. dakikada kazanılan faul atışında sağ taraftan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içerisine ortasında, Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu sonrası top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor skoru 3-0 yaptı. Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, kale önünde Sörloth gelişine plase vuruşla topu filelere gönderdi. Pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR incelemesinin ardından hakem Ali Palabıyık golü geçerli saydı: 3-0.

74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un soldan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır'ın yumrukları ile ceza sahası dışına çıkardığı top Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

79. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ceza sahası içerisine ortasında, defansın uzaklaştıramadığı top penaltı noktasında Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

84. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Avdijaj'ın kaleci Karius ile karşı karşıya vuruşunda, top üsten auta gitti.

86. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diaby'nin plase vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın elle hızlı başlattığı oyunda kendi yarı sahasının ortasında topu alan Nwakaeme, yaklaşık 60 metre sürdükten sonra ceza sahası sol çaprazından plase bir vuruşuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

90+8. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında, Sturridge'in vuruşu sonrası top kaleci Karus'ta kaldı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak (Dk. 78 Avdijaj), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90 Sturridge)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida (Dk. 67 Güven Yalçın), Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Boyd (Dk. 46 Diaby), Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 31 Dorukhan Toköz (kendi kalesine), Dk. 42 Sosa, Dk. 64 Sörloth, Dk. 88 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 79 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Abdulkadir Parmak, Dk. 44 Obi Mikel, Dk. 45+3 Hüseyin Türkmen, Dk. 75 Hosseini, Dk. 76 Uğurcan Çakır, Dk. 87 Novak (Trabzonspor), Dk. 33 Dorukhan Toköz, Dk. 36 Necip Uysal, Dk. 75 Gökhan Gönül (Beşiktaş)