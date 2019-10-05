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Futbol: TFF 1. Lig
- Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0
Spor 05.10.2019, 16:17
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Furkan Ürün
Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Mehmet Taş, Landel, Ahmet İlhan Özek, Rusescu, Özgür Can Özcan (Dk. 62 Tanase), Murat Akça, Del Valle (Dk. 80 Renan Foguinho)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman (Dk. 46 Aykut Çeviker), Musa Nizam (Dk. 46 Kadir Keleş), Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis (Dk. 73 Ergin Keleş), Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk
Kırmızı kart: Dk. 86 Bjarnason (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 80 Del Valle, Dk. 90+2 Mehmet Taş, Dk. 90+5 Adriano (Giresunspor)
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Giresunspor, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.
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