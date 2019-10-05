Son Dakika
Milli sporcu Satı Burcu, şampiyonaya veda etti
Engelli dalışçı Beyaz'dan dünya rekoru
Adana'da “tek şişte et pişirme“ rekoru kırıldı
GİSPİR Boat Show Tuzla, kapılarını açtı
Lüks araçla “Drift” yapan arkadaşlara rekor ceza
“Devletin çelik bileği“ne özel video

Futbol: TFF 1. Lig

- Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0

Spor 05.10.2019, 16:17
Futbol: TFF 1. Lig
banner63


Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Furkan Ürün

Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Mehmet Taş, Landel, Ahmet İlhan Özek, Rusescu, Özgür Can Özcan (Dk. 62 Tanase), Murat Akça, Del Valle (Dk. 80 Renan Foguinho)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman (Dk. 46 Aykut Çeviker), Musa Nizam (Dk. 46 Kadir Keleş), Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis (Dk. 73 Ergin Keleş), Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk

Gol: Dk. 10 Rusescu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Bjarnason (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 80 Del Valle, Dk. 90+2 Mehmet Taş, Dk. 90+5 Adriano (Giresunspor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Giresunspor, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

#Akhisarspor #giresun #giresunspor #tff 1. lig
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 7 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 8 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Brighton 8 9
13. Sheffield United 7 8
14. Wolverhampton 7 7
15. Southampton 7 7
16. Everton 7 7
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@