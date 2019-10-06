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Futbol: TFF 1. Lig

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Altınordu: 0

Spor 06.10.2019, 18:43
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Uçar, Emrah Başsan, Hamroun (Dk. 85 Obertan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 73 Sunu), Mücahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik (Dk. 81 Merthan Açıl), Pote

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 72 Anıl Koç), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu, Fatih Aktay (Dk. 46 Yasin Ozan)

Gol: Dk. 43 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 39 Scuk, Dk. 45 Emrah Başsan, Dk. 57 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+2 Ufuk Budak (Altınordu)


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

#Altınordu #Büyükşehir Belediye Erzurumspor #Erzurum #futbol #tff 1. lig
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