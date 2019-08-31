Futbol: TFF 1. Lig
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Boluspor: 0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Alkılıç, Batuhan Astarslan, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Emre Gültekin, (Dk.84 Scuk) Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu, (Dk. 61 Taylan Antalyalı) Murat Uçar, (Dk 67 Obertan)
Boluspor: Yavuz Aygün, Seth, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer, Dodo, Cumali Bişi, Mustafa Durak, (Dk. 73 Mustafa Eskihellaç) Bilal Kısa, (Dk. 65 Shukurov) Gökhan Sazdağı, (Dk. 81 Batuhan Altıntaş) Rydell Poepon
Sarı kartlar: Dk.19 Emre Gültekin, Dk. 24 Osman Çelik, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 90+4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 33 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in üçüncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok da
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