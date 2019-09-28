Futbol: TFF 1. Lig
- Adanaspor: 3 - Altay: 3
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Enes Yasin Akyol (Dk. 67 Özgür Özdemir), Renan Diniz, Marvin Sinan Büyüksakarya, Hakan Barış, Furkan Özçal, Serhat Tunç (Dk. 74 Bagayoko), Roni (Dk. 62 Utku Şen), Eze, Arabidze.
Altay: Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Tatos (Dk. 79 Leandro), Putsila (Dk. 87 Eren Erdoğan), Deniz Vural (Dk. 68 Oğuz Han Aynaoğlu), Tavares, Paixao, Kappel
Sarı kartlar: Dk. 33 Paixao, Dk. 68 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 78 Kappel, Dk. 80 Putsila (Altay), Dk. 33 Levent Eriş (Teknik direktör), Dk. 52 Roni, Dk. 76 Furkan Özçal, Dk. 89 İrfan Can Eğribayat, Dk. 90+3 Renan Diniz (Adanaspor)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile Altay 3-3 berabere kaldı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:35
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Başakşehir
|6
|8
|6. Denizlispor
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|6
|13
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|6
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Barcelona
|7
|13
|3. Real Sociedad
|6
|13
|4. Atletico Madrid
|6
|13
|5. Athletic Bilbao
|7
|12
|6. Villarreal
|7
|11
|7. Granada
|6
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2