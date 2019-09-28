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Futbol: TFF 1. Lig
- Bursaspor: 1 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0
Spor 28.09.2019, 21:28
Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk. 63 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Seleznov)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Yalçın Koşukavak (Teknik direktör), Dk. 70 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 30 Hamroun, Dk. 45 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Gol: Dk. 14 Diarra (Bursaspor)
BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.
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