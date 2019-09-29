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Futbol: TFF 1. Lig
- Fatih Karagümrük: 2 - Akhisarspor: 3
Spor 29.09.2019, 16:09
Stat: Vefa
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara
Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
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