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Futbol: TFF 1. Lig

- Fatih Karagümrük: 2 - Akhisarspor: 3

Spor 29.09.2019, 16:09
Futbol: TFF 1. Lig
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Stat: Vefa

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Dk. 74 Bjarnason), Musa Nizam, Burhan Eşer (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 79 Tolga Ünlü), Cikalleshi

Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

#Akhisarspor #Fatih Karagümrük #futbol #tff 1. lig
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