Futbol: TFF 1. Lig
- Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Hüseyin Atakan Üner, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 86 Burak İnce), Ersel Aslıyüksek, Okan Derici (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Fatih Aktay (Dk. 63 Yasin Ozan)
Goller: Dk. 29 Sinan Kurt (Penaltıdan), Dk. 46 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor), Dk. 49 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 78 Yasin Ozan (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 7 Ufuk Budak, Dk. 33 Fatih Aktay, Dk. 82 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Dk. 66 Tevfik Altındağ, Dk. 90+2 Semih Güler, Dk. 90+4 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasındaki Altınordu-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 eşitlikle tamamlandı.
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|6
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|5
|10
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|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
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|8
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|8
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|6
|7
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|6
|7
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|5
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|5
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|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
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|7
|21
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|7
|16
|3. Leicester City
|7
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|12
|5. Tottenham
|7
|11
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|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
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|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
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|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
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|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
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|7
|8
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|7
|8
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|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2