Futbol: TFF 1. Lig





İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak