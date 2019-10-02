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Futbol: TFF 1. Lig

- 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor 02.10.2019, 13:28
Futbol: TFF 1. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

#7. hafta #futbol #hakem #tff 1. lig #Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
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6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
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