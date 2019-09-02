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Futbol: TFF 1. Lig - Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0
- Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0
Spor 01.09.2019, 22:03 02.09.2019, 00:44
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cemal Bingül, Hüseyin Aylak
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Berk Yıldız, Sinan Kurt, Vedat Bora, Volkan Şen (Dk. 46 Carayol (Dk. 72 Levent Ayçiçek)), Aosman (Dk. 46 Gladky)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Kurt, Dk. 73 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 37 Diabang, Dk. 74 Hüsamettin Tut, Dk. 85 Samet Akaydın (Keçiörengücü)
ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Keçiörengücü'yle golsüz berabere kaldı.
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