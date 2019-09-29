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Günün özeti - 29-09-2019
60 metrelik uçuruma yuvarlandı

Futbol: TFF 1. Lig Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0

- Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0

Spor 29.09.2019, 19:00 29.09.2019, 19:03
Futbol: TFF 1. Lig Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0
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Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tekin

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi (Dk. 67 Serdar Güncü), Okan Alkan, Otoo (Dk. 59 Malle), Rahmi Anıl Başaran, Hodzic (Dk.79 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak

Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Landel, Rusescu, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Limbombe) Murat Akça, Del Valle, Renan Fouginho (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 54 Uğur Akdemir)

Goller: Dk. 17 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 45 Foxi (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Uğur Akdemir (Yedek kulübesinde), Dk. 45+2 Adriano, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 80 Murat Akça (Giresunspor), Dk. 37 İbrahim Halil Çolak, Dk. 53 Doğa İşleri, Dk. 76 Serdar Güncü, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı, Dk. 90 Malle (Balıkesirspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

#Balıkesirspor #futbol #giresunspor #tff 1. lig
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