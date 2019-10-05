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Futbol: TFF 1. Lig Balıkesirspor: 3- Boluspor: 2

- Balıkesirspor: 3- Boluspor: 2

Spor 05.10.2019, 21:15 05.10.2019, 21:22
Futbol: TFF 1. Lig Balıkesirspor: 3- Boluspor: 2
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Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak (Dk.65 Aly Malle)

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa (Dk.74 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Sandro Ferreira), Sincere, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Shukurov), Mustafa Durak

Goller: Dk. 26 Mrsic, Dk. 65 Aly Malle, Dk. 69 Glumac (Balıkesirspor) Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 55 Mustafa Durak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Glumac, Dk. 44 Ali Tandoğan (Balıkesirspor Teknik Direktörü), Dk. 88 Foxi, (Balıkesir), Dk. 64 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yendi.

#balıkesir #Balıkesirspor #boluspor
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