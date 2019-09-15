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Futbol: TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1
- Bursaspor: 3 - Osmanlıspor: 1
Spor 15.09.2019, 18:52 15.09.2019, 20:06
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Cüneyt Köz, Rüştü Hanlı, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Kapacak, Burak Altıparmak (Dk. 80 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Igor (Dk. 70 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 87 Seleznov)
Goller: Dk. 28 Shehu, Dk. 45+1 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+3 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 83 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 66 Ayuk, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)
BURSA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.
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