Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
- TFF 1. Lig'de üçüncü hafta sona ererken Ümraniyespor üçüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.
Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0
Altay-Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Hatayspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2
Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0
- Puan durumu
Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TFF 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ÜMRANİYESPOR3 3 0 0 9 3 6 9 2. HATAYSPOR3 2 1 0 7 2 5 7 3. FATİH KARAGÜMRÜK3 2 1 0 6 3 3 7 4. BURSASPOR3 2 0 1 5 4 1 6 5. ADANA DEMİRSPOR3 1 2 0 2 0 2 5 6. KEÇİÖRENGÜCÜ3 1 2 0 2 1 1 5 7. ADANASPOR3 1 1 1 5 5 0 4 8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3 1 1 1 4 4 0 4 9. OSMANLISPOR3 1 1 1 4 4 0 4 10. AKHİSARSPOR3 1 1 1 2 2 0 4 11. ALTAY3 1 1 1 4 5 -1 4 12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR3 1 1 1 3 5 -2 4 13. BALIKESİRSPOR3 1 0 2 2 4 -2 3 14. İSTANBULSPOR3 0 2 1 5 6 -1 2 15. ALTINORDU3 0 1 2 1 3 -2 1 16. BOLUSPOR3 0 1 2 1 3 -2 1 17. GİRESUNSPOR3 0 1 2 3 8 -5 1 18. ESKİŞEHİRSPOR3 0 1 2 3 6 -3 -5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
- Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0