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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

- TFF 1. Lig'de üçüncü hafta sona ererken Ümraniyespor üçüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü

Spor 01.09.2019, 22:07 02.09.2019, 00:44
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.

Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2

Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0

Altay-Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor-Hatayspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1

Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2

Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0

- Puan durumu

Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:


TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ÜMRANİYESPOR3 3 0 0 9 3 6 9 2. HATAYSPOR3 2 1 0 7 2 5 7 3. FATİH KARAGÜMRÜK3 2 1 0 6 3 3 7 4. BURSASPOR3 2 0 1 5 4 1 6 5. ADANA DEMİRSPOR3 1 2 0 2 0 2 5 6. KEÇİÖRENGÜCÜ3 1 2 0 2 1 1 5 7. ADANASPOR3 1 1 1 5 5 0 4 8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3 1 1 1 4 4 0 4 9. OSMANLISPOR3 1 1 1 4 4 0 4 10. AKHİSARSPOR3 1 1 1 2 2 0 4 11. ALTAY3 1 1 1 4 5 -1 4 12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR3 1 1 1 3 5 -2 4 13. BALIKESİRSPOR3 1 0 2 2 4 -2 3 14. İSTANBULSPOR3 0 2 1 5 6 -1 2 15. ALTINORDU3 0 1 2 1 3 -2 1 16. BOLUSPOR3 0 1 2 1 3 -2 1 17. GİRESUNSPOR3 0 1 2 3 8 -5 1 18. ESKİŞEHİRSPOR3 0 1 2 3 6 -3 -5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)

#futbol #görünüm #tff 1. lig
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6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
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3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
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12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
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9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
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