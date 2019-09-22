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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm: Ümraniye averajla lider

Ligde 5. hafta, yapılan 3 maçla sona erdi. Cesar Grup Ümraniyespor, averajla liderliğini sürdürdü

Spor 22.09.2019, 21:33 22.09.2019, 22:27
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm: Ümraniye averajla lider

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Cesar Grup Ümraniyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1

Osmanlıspor-Altınordu: 2-1

Altay-Keçiörengücü: 0-0

Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1

Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0

Akhisarspor-Hatayspor: 3-1

- Puan durumu

Ligin 5. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
 

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR5 3 1 1 10 6 4 10 2. AKHİSARSPOR5 3 1 1 6 3 3 10 3. ADANA DEMİRSPOR5 2 3 0 6 1 5 9 4. FATİH KARAGÜMRÜK5 2 3 0 7 4 3 9 5. KEÇİÖRENGÜCÜ5 2 3 0 3 1 2 9 6. BURSASPOR5 3 0 2 9 9 0 9 7. HATAYSPOR5 2 2 1 8 5 3 8 8. ALTAY5 2 2 1 6 5 1 8 9. BALIKESİRSPOR5 2 1 2 6 6 0 7 10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR5 2 1 2 6 6 0 7 11. OSMANLISPOR5 2 1 2 7 8 -1 7 12. İSTANBULSPOR5 1 3 1 9 9 0 6 13. ADANASPOR5 1 2 2 6 7 -1 5 14. ALTINORDU5 1 1 3 6 6 0 4 15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR5 1 1 3 3 9 -6 4 16. BOLUSPOR5 0 2 3 2 6 -4 2 17. GİRESUNSPOR5 0 2 3 5 11 -6 2 18. ESKİŞEHİRSPOR5 1 1 3 7 10 -3 -2
 

#Cesar Grup Ümraniyespor #Fatih Karagümrük #futbol #giresunspor #tff 1. lig
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Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Granada 5 10
3. Sevilla 4 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Atletico Madrid 5 10
6. Villarreal 5 8
7. Real Madrid 4 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

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