Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm: Ümraniye averajla lider
Ligde 5. hafta, yapılan 3 maçla sona erdi. Cesar Grup Ümraniyespor, averajla liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Cesar Grup Ümraniyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1
Altay-Keçiörengücü: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1
Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1
Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0
Akhisarspor-Hatayspor: 3-1
- Puan durumu
Ligin 5. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR5 3 1 1 10 6 4 10 2. AKHİSARSPOR5 3 1 1 6 3 3 10 3. ADANA DEMİRSPOR5 2 3 0 6 1 5 9 4. FATİH KARAGÜMRÜK5 2 3 0 7 4 3 9 5. KEÇİÖRENGÜCÜ5 2 3 0 3 1 2 9 6. BURSASPOR5 3 0 2 9 9 0 9 7. HATAYSPOR5 2 2 1 8 5 3 8 8. ALTAY5 2 2 1 6 5 1 8 9. BALIKESİRSPOR5 2 1 2 6 6 0 7 10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR5 2 1 2 6 6 0 7 11. OSMANLISPOR5 2 1 2 7 8 -1 7 12. İSTANBULSPOR5 1 3 1 9 9 0 6 13. ADANASPOR5 1 2 2 6 7 -1 5 14. ALTINORDU5 1 1 3 6 6 0 4 15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR5 1 1 3 3 9 -6 4 16. BOLUSPOR5 0 2 3 2 6 -4 2 17. GİRESUNSPOR5 0 2 3 5 11 -6 2 18. ESKİŞEHİRSPOR5 1 1 3 7 10 -3 -2
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|P
|1. Alanyaspor
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|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Granada
|5
|10
|3. Sevilla
|4
|10
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|5. Atletico Madrid
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|7
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|5
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|5
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|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1