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Futbol: TFF 1. Lig Eskişehirspor: 0 - Bursaspor: 2
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor 01.09.2019, 21:55 01.09.2019, 23:58
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Murat Altan
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdari, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral, Milinkoviç, Issah, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 59 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan (Dk. 79 Sissoko), Cemali Sertel (Dk. 80 Ferhat Kiraz)
Goller: Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+1 Latovlevici (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 78 Ramazan Keskin, Dk. 80 Sedat Dursun, Dk. 87 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 87 Emre Güral (Eskişehirspor)
ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
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