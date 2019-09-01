Futbol: TFF 1. Lig Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2
TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Adriano (Dk. 46 Metin Erol), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (Dk. 66 Limbombe), Mehmet Taş (Dk. 85 Özgürcan Özcan), Bekir Yılmaz, Landel, Ahmet İlhan Özek, Del Valle, Rusescu
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Rayane (Dk. 46 Barbosa), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 88 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Buğra Temel), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Goller: Dk. 31 Del Valle, Dk. 90+1 Özgürcan Özcan (Giresunspor), Dk. 54 Barbosa, Dk. 76 Mirkan Aydın (Hatayspor)Sarı kartlar: Dk. 13 Del Valle, Dk. 88 Bekir Yılmaz, Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek, Muhammet Bayır (maç sonrası) (Giresunspor), Dk. 6 Rayane, Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 85 Selim Ilgaz (Hatayspor)
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