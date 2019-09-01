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Futbol: TFF 1. Lig Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2

TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 01.09.2019, 19:30 01.09.2019, 21:48
Futbol: TFF 1. Lig Giresunspor: 2 - Hatayspor: 2

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Giresunspor, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Oğuz Kağan Çalışır

Giresunspor: Adriano (Dk. 46 Metin Erol), Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (Dk. 66 Limbombe), Mehmet Taş (Dk. 85 Özgürcan Özcan), Bekir Yılmaz, Landel, Ahmet İlhan Özek, Del Valle, Rusescu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Rayane (Dk. 46 Barbosa), Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 88 Soner Örnek), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Buğra Temel), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 31 Del Valle, Dk. 90+1 Özgürcan Özcan (Giresunspor), Dk. 54 Barbosa, Dk. 76 Mirkan Aydın (Hatayspor)Sarı kartlar: Dk. 13 Del Valle, Dk. 88 Bekir Yılmaz, Dk. 90+4 Ahmet İlhan Özek, Muhammet Bayır (maç sonrası) (Giresunspor), Dk. 6 Rayane, Dk. 43 Sadi Karaduman, Dk. 85 Selim Ilgaz (Hatayspor)

#Giresun Atatürk Stadı #giresunspor #Hatayspor #tff 1. lig
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