Futbol: TFF 1. Lig Keçiörengücü: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1
- Keçiörengücü: 1 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan Duran
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Dk. 80 Madinda), Burak Aydın, Uğur Utlu, Cem Ekinci (Dk. 89 Mendy), Sertaç Çam, Kone (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 46 Serkan Göksu), Nouri, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+1 Emre Kurt), Emircan Altıntaş (Dk. 69 Lazar), Gomis
Kırmızı kart: Dk. 90 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Muhammed Gönülaçar, Dk. 62 Serkan Göksu, Dk. 82 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 36 Abdulkadir Korkut, Dk. 51 Burak Aydın, Dk. 78 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü ile Cesar Grup Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
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