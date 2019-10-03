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Futbol: TFF 1. Lig maç programı - Lig Fikstürü

1. Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak.

Spor 03.10.2019, 09:40 03.10.2019, 10:35
Futbol: TFF 1. Lig maç programı - Lig Fikstürü

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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