Futbol: TFF 1. Lig Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yendi.
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 2-1 yendi.
Ekol Göz Menemenspor'da Taşkın Çalış, 55. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Uygar Bebek, Ali Tuna
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 78 Mertan Caner Öztürk), Okan Deniz (Dk. 82 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90+1 Barış Zeren), Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 7 Beykan Şimşek, Dk. 70 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Hasan Kılıç, Dk. 54 Oğuz Yıldırım, Dk. 55 Beykan Şimşek, Dk. 57 Ayuk, Dk. 86 Ahmet Eyüp Türkaslan (Osmanlıspor), Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 58 Muhammed Ali Doğan (Ekol Göz Menemenspor)
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