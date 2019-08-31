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Futbol: TFF 1. Lig Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 2

TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.

Spor 30.08.2019, 20:19 31.08.2019, 01:05
Futbol: TFF 1. Lig Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 2
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ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna

Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic)

Adanaspor: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze

Goller: Dk. 20 Beykan Şimşek, Dk. 74 Okan Deniz (Osmanlıspor), Dk. 55 Hakan Barış, Dk. 77 Eze (Penaltıdan) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet Dereli, Dk. 49 Serhat Tunç, Dk. 90+7 Eze (Adanaspor), Dk. 45+2 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Ali Eren İyican, Dk. 76 Ali Ülgen, Dk. 80 Barış Zeren, Dk. 83 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

#Adanaspor #futbol #Osmanlıspor #tff 1. lig
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