Futbol: TFF 1. Lig Osmanlıspor: 2 - Adanaspor: 2
TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.
ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna
Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic)
Adanaspor: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze
Kırmızı kart: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Ahmet Dereli, Dk. 49 Serhat Tunç, Dk. 90+7 Eze (Adanaspor), Dk. 45+2 Mehmet Yiğit, Dk. 65 Ali Eren İyican, Dk. 76 Ali Ülgen, Dk. 80 Barış Zeren, Dk. 83 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:08
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0