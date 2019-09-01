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Futbol: TFF 1.Lig Akhisar Altınordu

TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.

Spor 31.08.2019, 21:44 01.09.2019, 00:00
Futbol: TFF 1.Lig Akhisar Altınordu

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Cocalic, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 85 Rotman), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk.85 Vrsajevic), Hadzic (Dk. 46 Ergin Keleş)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 88 Yusuf Yalçın Arslan), Burak İnce (Dk. 70 Egehan Gök), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Anıl Koç, Ersel Aslıyürek

Sarı Kartlar: Dk.7 Cocalic, Dk.33 Aykut Çeviker, Dk.41 Kadir Keleş, Dk. 70 Alperen Babacan, Dk. 90+4 Vrsajevic (Akhisarspor) Dk. 69 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.

#Akhisarspor #Altınordu #Futbol: TFF 1.Lig
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