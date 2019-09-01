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Futbol: TFF 1.Lig Akhisar Altınordu
TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.
Spor 31.08.2019, 21:44 01.09.2019, 00:00
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 88 Yusuf Yalçın Arslan), Burak İnce (Dk. 70 Egehan Gök), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Anıl Koç, Ersel Aslıyürek
Sarı Kartlar: Dk.7 Cocalic, Dk.33 Aykut Çeviker, Dk.41 Kadir Keleş, Dk. 70 Alperen Babacan, Dk. 90+4 Vrsajevic (Akhisarspor) Dk. 69 Oğulcan Ülgün (Altınordu)
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.
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