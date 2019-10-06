Son Dakika
Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 ağır yaralı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
“Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması ortak hedef“
Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 6. hafta maçları yapılırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü

Spor 05.10.2019, 21:43 06.10.2019, 00:35
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
banner63

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları oynanırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 6. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:


TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ6 5 1 0 20 6 14 16 2. YILPORT SAMSUNSPOR6 4 2 0 14 4 10 14 3. YENİ ÇORUMSPOR6 4 0 2 6 5 1 12 4. TARSUS İDMANYURDU6 4 0 2 8 9 -1 12 5. HEKİMOĞLU TRABZON6 3 2 1 13 10 3 11 6. AFJET AFYONSPOR6 3 1 2 11 5 6 10 7. PENDİKSPOR6 3 1 2 8 6 2 10 8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR6 3 1 2 6 4 2 10 9. KIRKLARELİSPOR6 2 3 1 6 8 -2 9 10. SARIYER6 2 2 2 3 5 -2 8 11. İNEGÖLSPOR6 2 1 3 6 5 1 7 12. GÜMÜŞHANESPOR6 2 1 3 7 9 -2 7 13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ6 2 0 4 7 7 0 6 14. 1922 KONYASPOR6 2 0 4 5 8 -3 6 15. BAŞKENT AKADEMİ6 1 2 3 8 9 -1 5 16. HACETTEPE6 1 1 4 3 14 -11 4 17. AMED SPORTİF FAALİYETLER6 0 3 3 2 7 -5 3 18. ŞANLIURFASPOR6 0 1 5 0 12 -12 -11

Not: Şanlıurfaspor, 12 puan silme cezası aldı.
 

Kırmızı Grup:


TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. VANSPOR6 5 1 0 14 3 11 16 2. TUZLASPOR6 4 1 1 10 2 8 13 3. SİVAS BELEDİYESPOR6 3 3 0 13 6 7 12 4. BANDIRMASPOR6 3 3 0 11 7 4 12 5. ANKARA DEMİRSPOR6 3 1 2 8 6 2 10 6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR6 3 1 2 7 5 2 10 7. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR6 3 1 2 5 4 1 10 8. BİREVİM ELAZIĞSPOR6 3 1 2 7 7 0 10 9. KASTAMONUSPOR 19666 3 0 3 13 6 7 9 10. BAYBURT ÖZEL İDARE6 3 0 3 7 10 -3 9 11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR6 2 2 2 7 6 1 8 12. EYÜPSPOR6 2 1 3 7 9 -2 7 13. UŞAKSPOR6 2 1 3 7 9 -2 7 14. ERGENE VELİMEŞESPOR6 2 1 3 9 12 -3 7 15. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR6 1 2 3 6 14 -8 5 16. SAKARYASPOR6 0 4 2 4 6 -2 4 17. NİĞDE ANADOLU6 0 1 5 5 12 -7 1 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR6 0 0 6 1 17 -16 0

#6. hafta #futbol #TFF 2. Lig
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Galatasaray 7 10
8. Trabzonspor 6 9
9. Sivasspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Crystal Palace 8 14
5. Burnley 8 12
6. Arsenal 7 12
7. West Ham 8 12
8. Tottenham 8 11
9. Chelsea 7 11
10. Bournemouth 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Eibar 8 9
13. Real Valladolid 7 9
14. Real Betis 8 9
15. Deportivo Alaves 8 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@