Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Ligde 6. hafta maçları yapılırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları oynanırken, Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 6. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ6 5 1 0 20 6 14 16 2. YILPORT SAMSUNSPOR6 4 2 0 14 4 10 14 3. YENİ ÇORUMSPOR6 4 0 2 6 5 1 12 4. TARSUS İDMANYURDU6 4 0 2 8 9 -1 12 5. HEKİMOĞLU TRABZON6 3 2 1 13 10 3 11 6. AFJET AFYONSPOR6 3 1 2 11 5 6 10 7. PENDİKSPOR6 3 1 2 8 6 2 10 8. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR6 3 1 2 6 4 2 10 9. KIRKLARELİSPOR6 2 3 1 6 8 -2 9 10. SARIYER6 2 2 2 3 5 -2 8 11. İNEGÖLSPOR6 2 1 3 6 5 1 7 12. GÜMÜŞHANESPOR6 2 1 3 7 9 -2 7 13. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ6 2 0 4 7 7 0 6 14. 1922 KONYASPOR6 2 0 4 5 8 -3 6 15. BAŞKENT AKADEMİ6 1 2 3 8 9 -1 5 16. HACETTEPE6 1 1 4 3 14 -11 4 17. AMED SPORTİF FAALİYETLER6 0 3 3 2 7 -5 3 18. ŞANLIURFASPOR6 0 1 5 0 12 -12 -11
Not: Şanlıurfaspor, 12 puan silme cezası aldı.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. VANSPOR6 5 1 0 14 3 11 16 2. TUZLASPOR6 4 1 1 10 2 8 13 3. SİVAS BELEDİYESPOR6 3 3 0 13 6 7 12 4. BANDIRMASPOR6 3 3 0 11 7 4 12 5. ANKARA DEMİRSPOR6 3 1 2 8 6 2 10 6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR6 3 1 2 7 5 2 10 7. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR6 3 1 2 5 4 1 10 8. BİREVİM ELAZIĞSPOR6 3 1 2 7 7 0 10 9. KASTAMONUSPOR 19666 3 0 3 13 6 7 9 10. BAYBURT ÖZEL İDARE6 3 0 3 7 10 -3 9 11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR6 2 2 2 7 6 1 8 12. EYÜPSPOR6 2 1 3 7 9 -2 7 13. UŞAKSPOR6 2 1 3 7 9 -2 7 14. ERGENE VELİMEŞESPOR6 2 1 3 9 12 -3 7 15. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR6 1 2 3 6 14 -8 5 16. SAKARYASPOR6 0 4 2 4 6 -2 4 17. NİĞDE ANADOLU6 0 1 5 5 12 -7 1 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR6 0 0 6 1 17 -16 0
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|11
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|7
|10
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|9
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|9
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|9
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|6
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|5
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|5
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|4
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