Flaş HaberGünün Özeti
Son Dakika
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- TFF 2. Lig'de ikinci hafta sona ererken Beyaz Grup'ta Manisa, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor ikinci haftayı lider tamamladı
Spor 08.09.2019, 22:44
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de ikinci hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Manisa, Beyaz Grup'ta ikinci haftayı lider bitirirken, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor ikinci haftayı zirvede noktaladı.
Ligde ikinci haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2 2 0 0 7 1 6 6 2. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ2 2 0 0 7 2 5 6 3. SAMSUNSPOR2 2 0 0 4 0 4 6 4. YENİ ÇORUMSPOR2 2 0 0 3 1 2 6 5. AFJET AFYONSPOR2 1 1 0 6 3 3 4 6. HEKİMOĞLU TRABZON2 1 1 0 5 3 2 4 7. BAK SPOR KULÜBÜ2 1 1 0 2 0 2 4 8. SARIYER2 1 1 0 1 0 1 4 9. TARSUS İDMAN YURDU2 1 0 1 3 3 0 3 10. 1922 KONYASPOR2 1 0 1 2 2 0 3 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2 1 0 1 1 1 0 3 12. İNEGÖLSPOR2 0 1 1 2 3 -1 1 13. KIRKLARELİSPOR2 0 1 1 2 6 -4 1 14. AMED SPORTİF FAALİYETLER2 0 0 2 1 3 -2 0 15. GÜMÜŞHANESPOR2 0 0 2 1 4 -3 0 16. PENDİKSPOR2 0 0 2 0 3 -3 0 17. HACETTEPE2 0 0 2 2 10 -8 0 18. ŞANLIURFASPOR2 0 0 2 0 4 -4 -6
Not: Şanlıurfaspor'un 6 ceza puanı bulunmaktadır.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TUZLASPOR2 2 0 0 5 0 5 6 2. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR2 2 0 0 3 0 3 6 3. ERGENE VELİMEŞESPOR2 2 0 0 5 3 2 6 4. SİVAS BELEDİYESPOR2 1 1 0 6 1 5 4 5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR2 1 1 0 3 2 1 4 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR2 1 1 0 2 1 1 4 7. ANKARA DEMİRSPOR2 1 0 1 3 3 0 3 8. UŞAKSPOR2 1 0 1 2 2 0 3 9. KAHRAMANMARAŞSPOR2 1 0 1 1 1 0 3 10. BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR2 1 0 1 3 4 -1 3 11. BİREVİM ELAZIĞSPOR2 1 0 1 2 3 -1 3 12. BANDIRMASPOR2 0 2 0 4 4 0 2 13. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR2 0 1 1 2 3 -1 1 14. NİĞDE ANADOLU2 0 1 1 1 2 -1 1 15. EYÜPSPOR2 0 1 1 2 4 -2 1 16. SAKARYASPOR2 0 0 2 2 4 -2 0 17. KASTAMONUSPOR 19662 0 0 2 0 3 -3 0 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR2 0 0 2 1 7 -6 0
19°
açık
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:15
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız