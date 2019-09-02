Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
- TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.
1. Grup'ta Ci Group Buca, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta ise Altındağ Belediyespor haftayı ilk sırada tamamladı.
- Haftanın sonuçları
1. Grup:
Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor: 0-0
Silivrispor-Erzinspor: 0-1
Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0
Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1
Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-1
Düzcespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Tokatspor-Çatalcaspor: 1-2
Ci Group Buca-Çankaya: 4-2
2. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1
Ofspor-Erbaaspor: 1-1
Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970: 1-1
Payasspor-Kocaelispor: 0-1
Cizrespor-Kemerspor 2003: 1-0
Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0
Fethiyespor-Erokspor: 3-0
3. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1
Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
Yozgatspor 1959-Osmaniyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 0-0
Gölcükspor-Altındağ Belediyespor: 0-2
Muğlaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Somaspor: 1-2
Modafen-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
- Puan durumu
Ligde ilk haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup:
1.Cİ GROUP BUCA
1
1
0
0
4
2
2
3
2.SERİK BELEDİYESPOR
1
1
0
0
3
1
2
3
3.ÇATALCASPOR
1
1
0
0
2
1
1
3
4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
1
1
0
0
2
1
1
3
5.DÜZCE SPOR
1
1
0
0
1
0
1
3
6.ERZİN SPOR A.Ş.
1
1
0
0
1
0
1
3
7.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
1
0
1
0
0
0
0
1
8.ARTVİN HOPASPOR
1
0
1
0
0
0
0
1
9.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR
1
0
1
0
0
0
0
1
10.YENİ ORDUSPOR
1
0
1
0
0
0
0
1
11.YOMRA SPOR
1
0
1
0
0
0
1
12.ŞİLE YILDIZSPOR
1
0
0
1
1
2
-1
0
13.TOKATSPOR A.Ş.
1
0
0
1
1
2
-1
0
14.KIZILCABÖLÜKSPOR
1
0
0
1
0
1
-1
0
15.SİLİVRİSPOR
1
0
0
1
0
1
-1
0
16.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ
1
0
0
1
2
4
-2
0
17.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
1
0
0
1
1
3
-2
0
18.MANİSASPOR
1
0
1
0
0
0
0
-5
2. Grup:
TFF 3. Lig
Grup 02
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. FETHİYESPOR1 1 0 0 3 0 3 3 2. BELEDİYE DERİNCESPOR1 1 0 0 2 0 2 3 3. CİZRESPOR1 1 0 0 1 0 1 3 4. KOCAELİSPOR1 1 0 0 1 0 1 3 5. TURGUTLUSPOR1 1 0 0 1 0 1 3 6. AĞRI 1970 SPOR1 0 1 0 1 1 0 1 7. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 8. ELAZIĞ BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 9. ERBAASPOR1 0 1 0 1 1 0 1 10. KARŞIYAKA1 0 1 0 1 1 0 1 11. OFSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 12. KOZAN SPOR FK0 0 0 0 0 0 0 0 13. FATSA BELEDİYESPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 14. KEMERSPOR 20031 0 0 1 0 1 -1 0 15. PAYASSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 16. 1877 ALEMDAĞSPOR1 0 0 1 0 2 -2 0 17. EROKSPOR1 0 0 1 0 3 -3 0
3. Grup:
TFF 3. Lig
Grup 03
TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR1 1 0 0 2 0 2 3 2. BATMAN PETROLSPOR1 1 0 0 2 1 1 3 3. SOMASPOR1 1 0 0 2 1 1 3 4. BAYRAMPAŞA1 1 0 0 1 0 1 3 5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ1 1 0 0 1 0 1 3 6. DİYARBEKİRSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 7. MUĞLASPOR1 0 1 0 1 1 0 1 8. NAZİLLİ BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 9. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 10. KARACABEY BELEDİYESPOR1 0 1 0 0 0 0 1 11. OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ1 0 1 0 0 0 0 1 12. PAZARSPOR1 0 1 0 0 0 0 1 13. YOZGATSPOR 19591 0 1 0 0 0 0 1 14. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR1 0 0 1 1 2 -1 0 15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR1 0 0 1 1 2 -1 0 16. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 17. MODAFEN1 0 0 1 0 1 -1 0 18. GÖLCÜKSPOR1 0 0 1 0 2 -2 0
- Gelecek haftanın programı:
1. Grup:
Yomraspor-Tokatspor
Erzinspor-Ci Group Buca
Anagold 24 Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediye
68 Aksaray Belediye-Serik Belediyespor
Çankaya-Düzcespor
Çatalcaspor-Sultanbelyi Belediyespor
Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor
Şile Yıldızspor-Silivrispor
Manisaspor-Yeni Orduspor
2. Grup:
Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor
Ağrı 1970-Payasspor
Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Kemerspor 2003-Turgutluspor
Karşıyaka-Kozanspor
1877 Alemdağspor-Ofspor
Erokspor-Cizrespor
Kocaelispor-Fethiyespor
3. Grup:
Osmaniyespor-Karacabey Belediyespor
1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959
Pazarspor-Nevşehir Belediyespor
Altındağ Belediyespor-Muğlaspor
Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor
Bayrampaşa-Gölcükspor
Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor
Diyarbekirspor-Modafen
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0