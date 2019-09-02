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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı

Spor 01.09.2019, 22:27 02.09.2019, 00:42
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla sona erdi.

1. Grup'ta Ci Group Buca, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta ise Altındağ Belediyespor haftayı ilk sırada tamamladı.

- Haftanın sonuçları

1. Grup:

Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor: 0-0

Silivrispor-Erzinspor: 0-1

Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0

Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1

Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-1

Düzcespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Tokatspor-Çatalcaspor: 1-2

Ci Group Buca-Çankaya: 4-2

2. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1

Ofspor-Erbaaspor: 1-1

Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970: 1-1

Payasspor-Kocaelispor: 0-1

Cizrespor-Kemerspor 2003: 1-0

Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0

Fethiyespor-Erokspor: 3-0

3. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1

Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

Yozgatspor 1959-Osmaniyespor: 0-0

Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 0-0

Gölcükspor-Altındağ Belediyespor: 0-2

Muğlaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Somaspor: 1-2

Modafen-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

- Puan durumu

Ligde ilk haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

1.Cİ GROUP BUCA

1

1

0

0

4

2

2

3

2.SERİK BELEDİYESPOR

1

1

0

0

3

1

2

3

3.ÇATALCASPOR

1

1

0

0

2

1

1

3

4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

1

1

0

0

2

1

1

3

5.DÜZCE SPOR

1

1

0

0

1

0

1

3

6.ERZİN SPOR A.Ş.

1

1

0

0

1

0

1

3

7.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

8.ARTVİN HOPASPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

9.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

10.YENİ ORDUSPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

11.YOMRA SPOR

1

0

1

0

0

0

0

1

12.ŞİLE YILDIZSPOR

1

0

0

1

1

2

-1

0

13.TOKATSPOR A.Ş.

1

0

0

1

1

2

-1

0

14.KIZILCABÖLÜKSPOR

1

0

0

1

0

1

-1

0

15.SİLİVRİSPOR

1

0

0

1

0

1

-1

0

16.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

1

0

0

1

2

4

-2

0

17.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

1

0

0

1

1

3

-2

0

18.MANİSASPOR

1

0

1

0

0

0

0

-5

2. Grup:


TFF 3. Lig
Grup 02

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. FETHİYESPOR1 1 0 0 3 0 3 3 2. BELEDİYE DERİNCESPOR1 1 0 0 2 0 2 3 3. CİZRESPOR1 1 0 0 1 0 1 3 4. KOCAELİSPOR1 1 0 0 1 0 1 3 5. TURGUTLUSPOR1 1 0 0 1 0 1 3 6. AĞRI 1970 SPOR1 0 1 0 1 1 0 1 7. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 8. ELAZIĞ BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 9. ERBAASPOR1 0 1 0 1 1 0 1 10. KARŞIYAKA1 0 1 0 1 1 0 1 11. OFSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 12. KOZAN SPOR FK0 0 0 0 0 0 0 0 13. FATSA BELEDİYESPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 14. KEMERSPOR 20031 0 0 1 0 1 -1 0 15. PAYASSPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 16. 1877 ALEMDAĞSPOR1 0 0 1 0 2 -2 0 17. EROKSPOR1 0 0 1 0 3 -3 0

3. Grup:


TFF 3. Lig
Grup 03

TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR1 1 0 0 2 0 2 3 2. BATMAN PETROLSPOR1 1 0 0 2 1 1 3 3. SOMASPOR1 1 0 0 2 1 1 3 4. BAYRAMPAŞA1 1 0 0 1 0 1 3 5. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ1 1 0 0 1 0 1 3 6. DİYARBEKİRSPOR1 0 1 0 1 1 0 1 7. MUĞLASPOR1 0 1 0 1 1 0 1 8. NAZİLLİ BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 9. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 10. KARACABEY BELEDİYESPOR1 0 1 0 0 0 0 1 11. OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ1 0 1 0 0 0 0 1 12. PAZARSPOR1 0 1 0 0 0 0 1 13. YOZGATSPOR 19591 0 1 0 0 0 0 1 14. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR1 0 0 1 1 2 -1 0 15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR1 0 0 1 1 2 -1 0 16. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1 0 0 1 0 1 -1 0 17. MODAFEN1 0 0 1 0 1 -1 0 18. GÖLCÜKSPOR1 0 0 1 0 2 -2 0

- Gelecek haftanın programı:

1. Grup:

Yomraspor-Tokatspor

Erzinspor-Ci Group Buca

Anagold 24 Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediye

68 Aksaray Belediye-Serik Belediyespor

Çankaya-Düzcespor

Çatalcaspor-Sultanbelyi Belediyespor

Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor

Şile Yıldızspor-Silivrispor

Manisaspor-Yeni Orduspor

2. Grup:

Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor

Ağrı 1970-Payasspor

Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Kemerspor 2003-Turgutluspor

Karşıyaka-Kozanspor

1877 Alemdağspor-Ofspor

Erokspor-Cizrespor

Kocaelispor-Fethiyespor

3. Grup:

Osmaniyespor-Karacabey Belediyespor

1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959

Pazarspor-Nevşehir Belediyespor

Altındağ Belediyespor-Muğlaspor

Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor

Bayrampaşa-Gölcükspor

Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor

Diyarbekirspor-Modafen

#futbol #TFF 3. Lig #toplu sonuç
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13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
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4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
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2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
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1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
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