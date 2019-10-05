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Futbol: TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

- TFF 3. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı

Spor 05.10.2019, 21:33 05.10.2019, 23:40
Futbol: TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de tamamı bugün yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Artvin Hopaspor-Yeni Orduspor: 0-0

Anagold 24Erzincanspor-Erzinspor: 3-0

68 Aksaray Belediyespor-Çankaya: 0-1

Tokatspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

Şile Yıldızspor-Düzcespor: 2-0

Kızılcabölükspor-Serik Belediyespor: 2-1

Çatalcaspor-Silivrispor: 1-0

Manisaspor-Ci Group Buca: 0-3

2. Grup:

Elazığ Belediyespor-Turgutluspor: 0-3

Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Karşıyaka: 0-0

Kemerspor 2003-Kozanspor: 2-1

Payasspor-Cizrespor: 4-3

1877 Alemdağspor-Erbaaspor: 1-1

Esenler Erokspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Kocaelispor-Ofspor: 0-1

3. Grup:

Pazarspor-Gölcükspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Modafen: 2-0

Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959: 2-1

Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1

Darıca Gençlerbirliği-Medical Park Batman Petrolspor: 4-3

Somaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 3-1

Karacabey Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 2-0

Bayrampaşa-Nazilli Belediyespor: 0-2

Diyarbekirspor-Muğlaspor: 2-1

#6. hafta #futbol #TFF 3. Lig
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