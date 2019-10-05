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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
- Ligde 6. hafta maçları tamamlandı
Spor 05.10.2019, 22:10
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Artvin Hopaspor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor haftayı lider geçti.
TFF 3. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ARTVİN HOPASPOR6 4 2 0 10 4 6 14 2. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR6 4 2 0 6 1 5 14 3. SERİK BELEDİYESPOR6 4 1 1 12 6 6 13 4. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR6 3 2 1 9 4 5 11 5. ÇATALCASPOR6 3 2 1 8 5 3 11 6. ŞİLE YILDIZSPOR6 3 1 2 6 4 2 10 7. Cİ GROUP BUCA6 3 1 2 9 8 1 10 8. DÜZCESPOR6 2 2 2 4 4 0 8 9. KIZILCABÖLÜKSPOR6 2 2 2 8 9 -1 8 10. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR6 2 1 3 5 5 0 7 11. YENİ ORDUSPOR6 1 4 1 2 3 -1 7 12. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ6 2 1 3 4 6 -2 7 13. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR6 1 3 2 4 6 -2 6 14. YOMRASPOR6 1 3 2 2 4 -2 6 15. SİLİVRİSPOR6 1 2 3 4 5 -1 5 16. ERZİNSPOR6 1 2 3 3 7 -4 5 17. TOKATSPOR6 0 1 5 4 10 -6 1 18. MANİSASPOR6 0 2 4 1 10 -9 -4
Not: Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildi.
2. Grup:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TURGUTLUSPOR6 4 1 1 10 4 6 13 2. KOCAELİSPOR6 4 1 1 7 4 3 13 3. ESENLER EROKSPOR6 4 0 2 9 4 5 12 4. CİZRESPOR6 3 1 2 10 9 1 10 5. FETHİYESPOR5 2 2 1 7 3 4 8 6. ERBAASPOR5 2 2 1 6 4 2 8 7. OFSPOR6 2 2 2 6 5 1 8 8. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR6 2 2 2 5 4 1 8 9. AĞRI 19706 2 2 2 7 8 -1 8 10. KOZANSPOR5 2 1 2 8 9 -1 7 11. 1877 ALEMDAĞSPOR6 2 1 3 7 8 -1 7 12. BELEDİYE DERİNCESPOR6 2 1 3 5 8 -3 7 13. PAYASSPOR5 1 2 2 6 7 -1 5 14. KARŞIYAKA5 1 2 2 3 5 -2 5 15. KEMERSPOR 20036 1 2 3 5 9 -4 5 16. FATSA BELEDİYESPOR6 0 3 3 1 5 -4 3 17. ELAZIĞ BELEDİYESPOR5 0 3 2 4 10 -6 3
3. Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR6 4 2 0 13 3 10 14 2. KARACABEY BELEDİYESPOR6 4 2 0 7 2 5 14 3. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ6 4 0 2 11 7 4 12 4. SOMASPOR6 4 0 2 7 6 1 12 5. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR6 3 2 1 12 10 2 11 6. DİYARBEKİRSPOR6 3 1 2 11 5 6 10 7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR6 3 1 2 5 5 0 10 8. OSMANİYESPOR6 2 3 1 8 6 2 9 9. PAZARSPOR6 2 3 1 5 3 2 9 10. BAYRAMPAŞA6 3 0 3 4 5 -1 9 11. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR6 2 2 2 8 4 4 8 12. MUĞLASPOR6 2 2 2 10 7 3 8 13. GÖLCÜKSPOR6 2 0 4 4 8 -4 6 14. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR6 2 0 4 9 14 -5 6 15. YOZGATSPOR 19596 1 2 3 4 9 -5 5 16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR6 1 1 4 6 11 -5 4 17. MODAFEN6 0 3 3 1 10 -9 3 18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR6 0 0 6 3 13 -10 0
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