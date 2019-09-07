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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı

Spor 07.09.2019, 22:04
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ikinci hafta maçları sona erdi.

1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı.

- Puan durumu

Ligde ikinci haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:


TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SERİK BELEDİYESPOR2 2 0 0 5 2 3 6 2. ARTVİN HOPASPOR2 1 1 0 5 3 2 4 3. Cİ GROUP BUCA2 1 1 0 5 3 2 4 4. ÇATALCASPOR2 1 1 0 3 2 1 4 5. ERZİNSPOR2 1 1 0 2 1 1 4 6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2 1 1 0 2 1 1 4 7. DÜZCESPOR2 1 1 0 1 0 1 4 8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2 0 2 0 1 1 0 2 9. YENİ ORDUSPOR2 0 2 0 0 0 0 2 10. YOMRASPOR2 0 2 0 0 0 0 2 11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR2 0 1 1 1 2 -1 1 12. ŞİLE YILDIZSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1 13. TOKATSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1 14. SİLİVRİSPOR2 0 1 1 0 1 -1 1 15. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ2 0 1 1 2 4 -2 1 16. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2 0 1 1 1 3 -2 1 17. KIZILCABÖLÜKSPOR2 0 0 2 3 6 -3 0 18. MANİSASPOR2 0 2 0 0 0 0 -4

Not: Manisaspor'un 6 ceza puanı bulunuyor.


2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TURGUTLUSPOR2 2 0 0 4 1 3 6 2. BELEDİYE DERİNCESPOR2 2 0 0 3 0 3 6 3. KOCAELİSPOR2 2 0 0 2 0 2 6 4. AĞRI 19702 1 1 0 2 1 1 4 5. ERBAASPOR2 1 1 0 2 1 1 4 6. FETHİYESPOR2 1 0 1 3 1 2 3 7. KOZANSPOR1 1 0 0 2 1 1 3 8. EROKSPOR2 1 0 1 3 3 0 3 9. 1877 ALEMDAĞSPOR2 1 0 1 1 2 -1 3 10. CİZRESPOR2 1 0 1 1 3 -2 3 11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1 12. KARŞIYAKA2 0 1 1 2 3 -1 1 13. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1 14. OFSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1 15. FATSA BELEDİYESPOR2 0 0 2 0 2 -2 0 16. PAYASSPOR2 0 0 2 0 2 -2 0 17. KEMERSPOR 20032 0 0 2 1 4 -3 0

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SOMASPOR2 2 0 0 3 1 2 6 2. DİYARBEKİRSPOR2 1 1 0 7 1 6 4 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR2 1 1 0 6 2 4 4 4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR2 1 1 0 5 3 2 4 5. KARACABEY BELEDİYESPOR2 1 1 0 2 1 1 4 6. YOZGATSPOR 19592 1 1 0 2 1 1 4 7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR2 1 0 1 2 2 0 3 8. BAYRAMPAŞA2 1 0 1 1 1 0 3 9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2 1 0 1 1 1 0 3 10. GÖLCÜKSPOR2 1 0 1 1 2 -1 3 11. BATMAN PETROLSPOR2 1 0 1 3 6 -3 3 12. MUĞLASPOR2 0 2 0 4 4 0 2 13. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2 0 2 0 1 1 0 2 14. PAZARSPOR2 0 2 0 0 0 0 2 15. OSMANİYESPOR2 0 1 1 1 2 -1 1 16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR2 0 0 2 2 4 -2 0 17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR2 0 0 2 0 2 -2 0 18. MODAFEN2 0 0 2 0 7 -7 0

#futbol #görünüm #TFF 3. Lig
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