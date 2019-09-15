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Futbol: Toplu sonuç

- TFF 3. Lig'e 3. hafta maçlarıyla devam edildi

Spor 15.09.2019, 19:12
Futbol: Toplu sonuç
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İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.

Ligde gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:


- 1. Grup


Yeni Orduspor-Çatalcaspor: 1-3

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor-Manisaspor: 3-1

Tokatspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Çankaya-Erzinspor: 1-0

Düzcespor-Artvin Hopaspor: 0-1

Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor: 1-2


- 2. Grup


Cizrespor-Kocaelispor: 1-1

Payasspor-Elazığ Belediyespor: 2-2

Kozanspor-Erbaaspor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 2-1

Turgutluspor-Esenler Erokspor: 1-0


- 3. Grup


Medical Park Batman Petrolspor-Altındağ Belediyespor: 1-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-4

1954 Kelkit Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-2

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 1-2

Yozgatspor 1959-Karacabey Belediyespor: 1-2

Muğlaspor-Bayrampaşa: 0-1

Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0

Gölcükspor-Somaspor: 0-1

Modafen-Pazarspor: 0-0


#1. Grup #2. Grup #3. Grup #3. hafta #futbol #TFF #TFF 3. Lig
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