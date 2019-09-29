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Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları

Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları

- TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları yapıldı. TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.İşte sonuçlar..

Spor 29.09.2019, 21:27 29.09.2019, 21:32
Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 5. hafta maçları
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin 5. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Niğde Anadolu: 2-1

Birevim Elazığspor-Bandırmaspor: 1-1

Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Sivas Belediyespor-Uşakspor: 3-2

Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1

Kastamonuspor 1966-Kardemir Karabükspor: 4-0

Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

Tuzlaspor-Kırşehir Belediyespor: 3-0

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 0-0

Beyaz Grup:

Yeni Çorumspor-Pendikspor: 0-2

Başkent Akademi-Gümüşhanespor: 3-4

Manisa Futbol Kulübü-Sarıyer: 2-0

Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Sancaktepe-Zonguldak Kömürspor: 0-2

İnegölspor-Hacettepe: 3-0

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 0-0

Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-1

#futbol #TFF 2. Lig #TFF 2. Ligde 5. hafta maçları #5. hafta
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