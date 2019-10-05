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Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları

- TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları yapıldı

Spor 05.10.2019, 21:18 05.10.2019, 21:22
Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 6. hafta maçları
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İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin 6. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

Kırmızı Grup:

Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare: 0-2

Niğde Anadolu-Birevim Elazığspor: 1-2

Ankara Demirspor-Sivas Belediyespor: 1-2

Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Vanspor: 1-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966: 1-5

Bandırmaspor-Tuzlaspor: 2-1

Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Piserro Kahramanmaraşspor-Eyüpspor: 1-0

Beyaz Grup:

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 1-0

Gümüşhanespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-1

Hacettepe-Sancaktepe: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Yeni Çorumspor: 1-2

1922 Konyaspor-Afjet Afyonspor: 0-1

Pendikspor-Başkent Akademi: 2-1

Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 0-1

Yılport Samsunspor-Manisa: 2-2

#6. hafta #futbol #TFF 2. Lig
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