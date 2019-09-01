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Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig

- TFF 3. Lig bugün oynanan maçlarla devam etti. 1. ve 2. Grup'ta 6'şar müsabaka oynanırken, 3. Grup'ta tüm maçlar tamamlandı

Spor 01.09.2019, 18:41 01.09.2019, 21:33
Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla devam etti.

1. ve 2. Grup'ta 6'şar karşılaşma oynanırken 3. Grup'ta tüm müsabakalar sona erdi.

- Haftanın sonuçları

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0

Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1

Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-1

Düzcespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Tokatspor-Çatalcaspor: 1-2

2. Grup:

Ofspor-Erbaaspor: 1-1

Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970: 1-1

Payasspor-Kocaelispor: 0-1

Cizrespor-Kemerspor 2003: 1-0

Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0

3. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1

Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

Yozgatspor 1959-Osmaniyespor: 0-0

Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 0-0

Gölcükspor-Altındağ Belediyespor: 0-2

Muğlaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Somaspor: 1-2

Modafen-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

#futbol #TFF 3. Lig #toplu sonuç
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