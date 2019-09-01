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Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig

- TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu bugün oynanan karşılaşmalarla başladı

Spor 31.08.2019, 19:08 31.08.2019, 23:50
Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu, 1. ve 2. Grup'ta bugün oynanan 3 maçla başladı.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup
 

Silivrispor-Erzinspor: 0-1

Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor: 0-0
 

2. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka: 1-1

#futbol #İlk Hafta #TFF 3. Lig
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