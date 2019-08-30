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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Play-of turu rövanş maçlarının ardından 21 takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan'ın AEK takımına 2-0 yenilmesine rağmen adını gruplara yazdırdı

Spor 29.08.2019, 22:02 30.08.2019, 09:01
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 21 takım turnuvada gruplara yükseldi.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan'ın AEK takımına 2-0 yenildi. Bordo-mavili ekip, deplasmanda aldığı avantajlı skorla gruplara kaldı.

Trabzonspor'un yanı sıra Karabağ, Kopenhag, Astana, Slovan Bratislava, Celtic, Malmö, Partizan, Espanyol, PSV, Braga, Feyenoord, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Gent, Ludogorets, Wolverhampton, Dudelange, Eintracht Frankfurt, Rangers ve Vitoria gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-3, 2-1

Riga (Letonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3, 1-0

BATE (Belarus) - Astana (Kazakistan): 0-3, 2-0

PAOK (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1, 3-2

AIK (İsveç) - Celtic (İskoçya): 0-2, 1-4

Bnei Yehuda (İsrail) - Malmö (İsveç): 0-3, 0-1

Molde (Norveç) - Partizan (Sırbistan): 1-2, 1-1

Zorya (Ukrayna) - Espanyol (İspanya): 1-3, 2-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV (Hollanda): 0-3, 0-4

Spartak Moskova (Rusya) - Braga (Portekiz): 0-1, 1-2

Antwerp (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1, 1-4

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Feyenoord (Hollanda): 0-3, 0-3

Trabzonspor - AEK (Yunanistan): 3-1, 0-2

Dudelange (Lüksemburg) - Ararat (Ermenistan): 1-2, 2-1 (5-4 penaltılarla)

Ferencvaros (Macaristan) - Süduva (Litvanya): 0-0, 4-2

Rijeka (Hırvatistan) - Gent (Belçika): 1-2, 1-1

Maribor (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Strasbourg (Fransa): 0-1, 3-0

Rangers (İskoçya) - Legia (Polonya): 0-0, 1-0

Wolverhampton (İngiltere) - Torino (İtalya): 3-2, 2-1

Vitoria (Portekiz) - FCSB (Romanya): 0-0, 1-0

#UEFA Avrupa Ligi #Trabzonspor #rövanş #playoff turu
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