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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Medipol Başakşehir: 0 - Borussia Mönchengladbach: 0 (İlk yarı)

Spor 03.10.2019, 20:47
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Kramer, Thuram, Plea, Neuhaus, Embolo

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 25 Caiçara (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Embolo (Borussia Mönchengladbach)


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı ağırladığı maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

3. dakikada sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Kramer'in etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.


#Borussia Mönchengladbach #futbol #Medipol Başakşehir #UEFA Avrupa Ligi
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